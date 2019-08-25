بعد التقصي اتضح ان التوجيه بالغاء اجازة السبت في السودان مجرد اشاعة

بعد التقصي اتضح ان التوجيه بالغاء اجازة السبت مجرد اشاعة
الناس المنفعلين الايدو القرار الكعب دا
الدايرين يبنوهو يوم السبت تحديدا كانو مافي خمسة ايام بتروح ساي !!
العالم كلو بياجز يومين لانو في حياة غير الشغل
دايرين نربط القطر دا بالعالم ، والعالم بياجز يوم السبت لانو في اسرة واطفال وذكريات
شنو يعني زول يقول ليك يوم الجمعة ذاتو نشتغل !!!
ياخ اشتغل كويس في الخمسة يوم وما حتكون داير تحول الانسان لمجرد مكنة تعيسة بحنك زيادة الانتاج
بالمناسبة ممكن يوم اجازة يزيد الانتاج اكتر من انك تزيد يوم عمل وتجيب انسان مرهق ، زهجان ، ماقادر يلاقي ناس بيتهم
تجيب زول يوم الاحد ظريف ولطيف ومتحمس لانك ماسجنتو في يوم جمعة لو صدع ساي اجازتو تنتهي
بطلو حركة نحن خطرين وبنحب العمل شديد جدا وحافظو على اجازة السبت لانو دي المتعة الوحيدة في السودان الان
مطلق الاشاعة قطع شك انسان سوداني حزين مدبرس لانو بصحى صباح السبت كل اسبوع فقرر انه
علي وعلى اعدائي والا ماهو سبب انك تخلع مواطنين امنين 😆
Omer Ushari Ahmed