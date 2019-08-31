مناوشات بين بطون اثنية (اهل القاتل والمقتول)تدفع شيوخهم لابعاد طرف يتكون من 40 اسرة ونفيهم الي وادي حلفا

الصورة ليست لحفل زواج او مظاهرة سياسية.
بل هي من خيام نصبها سكان وادي حلفا عند مدخل المدينة وتدافعوا اليها نساءا ورجالا،شيبا وشبابا.
نصبوا هذه الخيام لمنع دخول 40 اسرة مبعدة من مدينة دنقلا.. مبعدة؟ نعم مبعدة بامر والي الولاية.
القصة:افراد من الاثنية التي ينتمي اليها هذه الاسر قاموا باثارة شغب في دنقلا نتج عنها وفاة شخص.
اتخذ والي الشمالية قراره بابعادهم وتغريبهم جميعا في وادي حلفا.
اهالي حلفا يستعدون الان لمنع دخول هؤلاء الي مدينتهم مهما كلفهم الامر.
من يتسببون في اثارة النعرات القبلية ودفع المكونات للتناحر هم بيننا بل للاسف يتولون امورنا.
♻️هل قام جميع افراد هذه الاسر بالاشتراك في اثارة الشغب؟
♻️لماذا لا تطبق مواد القانون لاعادة الامور الي نصابها ومعاقبة كل من ارتكب جرما.
♻️لو فرضنا ان جميع افراد هذه الاسر يشكلون خطرا علي الامن والسلم الاجتماعي في مدينة دنقلا ومسجلون خطرون ما ذنب مدينة وادي حلفا؟ والا الوالي شغال بمنطق جحا قائلا:بعيد عن قصري مافي مشكلة.
هنالك نذر كارثة تلوح في الافق، ولربما هنالك جهات تسعي لاشعال اطراف ومنافذ السودان..فما حدث في بورتسودان علي وشك ان يحدث في وادي حلفا، وستتحرك جحافل الجنجويد لوضع يدها علي المدينة وفرض ارادتها بسيطان العنج والدوشكا.
غدا سنبكي علي اللبن المسكوب.
📍حسب افادة صديق من دنقلا ان احداثا وقعت في دنقلا فترة العيد ادي لقتل احد افراد الاثنية من شخص من ذات الاثنية وان اطراف الاحداث في السجن.
حدثت مناوشات بين بطون الاثنية (اهل القاتل والمقتول) لذلك اتخذ شيوخهم ابعاد طرف يتكون من 40 اسرة ،ونفيها الي وادي حلفا،.
سكان وادي حلفا حسب معلومات من جهة ثانية يؤكدون ان القرار تم بتوجيه من الوالي ومباركته لذلك حشدوا حشودهم عند مدخل المدينة وفي انتظار القافلة لمنعها من الدخول.
قافلة المبعدين وصلت مدينة عبري وطالبهم شباب المنطقة بالمغادرة، وسمحوا لهم بالمبيت لظروف ان هنالك اطفال وكبار سن، وغادروها صباح اليوم.
بقلم
حكيم شمية