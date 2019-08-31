إذا قدر للسودانيين أن يكون أحد وزراء الفترة الانتقالية مدني فهو حسن الطالع

أ. مدني عباس مدني،
لا تربطني به آصرة قربى أو رحم أو مصلحة، ولا أرى في الحملة التي استهدفته إلا نيلا من كل جميل أبرزته ثورتنا
هدوء واتزان ورزانة وحكمة وحنكة ودراية والمام والتزام وادب جم يعوز الكثيرين ممن يطرحون أنفسهم نشطاء أو ساسة أو نخب.
إذا قدر للسودانيين أن يكون أحد وزراء الفترة الانتقالية مدنى فهو حسن الطالع، وإذا قدر لهم غير ذلك فهو كذلك، لأن مدني وغيره كثر كما الغيث أينما وقع نفع.
لنؤسس لسودان قوامه الاحترام، والتواد، وإعذار المخالفين، بعيدا عن التخوين والتجريح والتجريم.
مدني أشهد الله والناس أني أحبك في الله والوطن العزيز.
عروة الصادق