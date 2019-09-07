البرهان يشهد حفل إستقبال الضباط الجدد

شهد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السبت بإدارة الرياضة العسكرية حفل إستقبال الضباط المتخرجين في الدفعات 63 و 65 ب و 17 علوم طيران و 19 دراسات بحرية بحضور الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الاركان المشتركة المكلف وعدد من قادة الوحدات والإدارات بالقوات المسلحة ومدراء الكليات العسكرية .
وقال الفريق ركن عبدالله البشير نائب رئيس اركان القوات البرية للتدريب ان الاحتفال بإستقبال هذه الدفعات يجئ متزامنا مع احتفالات القوات المسلحة بعيدها الخامس والستين مبينا ان الخريجين يمثلون لبنة اساسية لمستقبل القوات المسلحة داعيا المتخرجين من الضباط للاحتفاظ بالتقاليد العسكرية والاحترافية والابتعاد عن السياسة.
واوضح ان القوات المسلحة صنعت الانتصارات وتمكنت من تجاوز كثير من التحديات مشيرا الى المجهودات المقدرة في اعادة تطوير وتحديث القوات المسلحة مثمنا دور القائد العام للقوات المسلحة في عملية تطوير وتحديث مؤسسات القوات المسلحة.
وتشير سونا الى أنه تم تكريم عدد مقدر من الضباط المتخرجين من الدول الصديقة والشقيقة من دول قطر واليمن وتشاد والصومال.
الخرطوم في 7-9-2019م (سونا)