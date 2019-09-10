عضو السيادي محمد الفكي.. هل ستقومون بخطوات تجاه قضية حلايب وله كلام زمان كان كلام معارضة؟

السيد عضو المجلس السيادي المعين من قوى اعلان الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان …
تحية وبعد
نود ابلاغكم ان قضية حلايب التي ظللتم تتحدثون وعن تقصير حكومة الموتمر الوطني في استردادها لا زالت قائمة وقد قدر الله ان يكون شخصكم الثمين وعدد من كوادر احزاب قحت من تديرون البلاد اليوم ..
بالامس زار السودان وزير الخارجية المصري والتقته وزيرة الخارجية المعينة من قبلكم وخرجت تصريحات له تنفي انها حتى تطرقت لقضية حلايب في النقاش واستقبل ايضا رئيس الوزراء حمدوك الوزير ولم يتطرقأ لقضية حلايب ..
وعلى سبيل التذكرة نورد في هذا البوست حديثا نشرته على حسابك على فيس بوك قبل ان تركب الانفينتي السيادية لنسأل هل ستقومون بخطوات تجاه قضية حلايب وله كلام زمان ده كان كلام معارضة والسلام .
الصديق محمد احمد