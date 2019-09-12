جن وعفاريت ومزاهر: الرقص بهيستريا أملا فى علاج الروح

عرفت كثير من شعوب العالم أشكالا متنوعة من العلاج بالموسيقى، ففي جنوب إيطاليا على سبيل المثال يسمى هذا النوع من العلاج «ترانتلا»، ويعتمد على الكمنجة كآلة رئيسية، أما في المغرب يطلق عليه «الجناوة» وآلته الأساسية «القمبري»، وهو في موضوعاته وطقوسه لا يختلف كثيرا عن الزار السوداني، وكلاهما يستخدم السلم الموسيقي الخماسي، كما تتشابه الإيقاعات لدى كل منهما.
ويعتقد أن الزار بدأ في مصر خلال النصف الأول من القرن الـ19 في عهد محمد علي، ويوجد 3 أنواع من الزار في مصر، ويعتبره البعض من طرق «طرد العفاريت والجن»، كما يعتقد البعض أن «الزار يطهر ويعالج الروح»، لكنه دائما ما يرتبط بالدجل والشعوذة، إلى أن تطور إلى شكل فني.
والزار بشكل عام عبارة عن رقصات هيستيرية مشحونة بالقلق والخوف والتوتر ومصحوبة بالإيقاع والأداء الحركي، ويعيد بعض المؤرخين أصل كلمة «زار» إلى كلمة زيارة.
يقول فارس خضر الشاعر والباحث في الفولكلور المصري، إن فكرة الزار دخيلة على المصريين لأنها انتقلت من الحبشة، مؤكدا أن للزار أصولاً أفريقية، وكان الأفارقة قديما يتوسلون إلى الآلهة عن طريق مجموعة من الطقوس التي تحولت فيما بعد إلى مجموعة من فنون الأداء، ومع الوقت حول المصريون الزار إلى طقس احتفالي فلكلوري، فيما اتخذه قلة وسيلة غير حقيقية بالطبع لـ«طرد العفاريت والجن».
من جانبه، أوضح زكريا إبراهيم مؤسس مركز المصطبة للموسيقي الشعبية، الذي يحتضن 3 فرق للزار، لا يوجد غيرها في مصر، أن بعض الفرق الفنية حوّلت الزار لموسيقى شعبية.
وأشار «زكريا» أن الفرق التي يحتضنها المركز هي فريق «أسياد الزار»، الذي يقدم نوعين من هذا الفن، هما «الزار المصري»، والزار السوداني»، ويعد الأخير وثيق الصلة بالزار الحبشي، الذي انتشر في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة، ثم أخذ في التراجع.
ويعتمد «الزار السوداني» على آلة الطنبورة التقليدية، وعدد العازفين أقل من أصابع اليد الواحدة، وأكبرهم وآخرهم في مصر، حسن برجمون، كبير عازفي فريق «اسياد الزار»، وهو متخصص في آلة الطنبورة السودانية، ويحاول جاهدا الحفاظ على طقوس الزار السوداني لإعادة إحياء هذا التراث.
الزار المصري يعتمد على مجموعة من العازفات من النساء، ووبدأ بدوره في الانحسار وتقلص عدد العاملات به، ولم يتبق من المحترفات الآن سوى «الريسة حنان»، و«ماجدة»، ويقومان بالغناء والعزف على الطبلة في الوقت نفسه، ويستخدممان آلة المزهر (الدف) وهي الآلة التي تميز هذا النوع من الزار.
ونظرا لقلة المحترفات في الزار المصري، بدأ الرجال يدخلون رويدا رويدا لمساعدة النساء في تقديم هذا النوع.
وتضم فرقة «أسياد الزار»، نخبة من عازفي الزار السواداني والمصري، بعضهم أعضاء في فرقة «الرانجو» أيضا، ويعزفون على الطنبورة، التوزة، المانجور، المراكش، والمزهر (الدف).
انضمت فرقة «دراويش أبوالغيط» التي يقودها أحمد الشنكحاوي، إلى مركز «المصطبة» سالف الذكر، عام 2011، وتقدم مزجا بين الفنون الصوفية وموسيقى الزار بإيقاعاتها المتفردة.
يعود اختيار اسم الفريقة إلى للشيخ حسن الغيطاني الكائن قبره ومقامه فى قرية أبوالغيط بمحافظة القليوبية، والذي كان يسقي العبيد والفلاحين في الغيط قبل 150 عاما، ولأنه كان يعيش داخل الغيط فأطلق عليه «الغيطاني»، والتف حوله عدد كبير من الدراويش.
ولدى هؤلاء الدراويش مخزونا واسعا من الأغاني الصوفية التي يتغنى بعضها بكرامات الشيخ الغيطاني، وبمرور الوقت امتزجت هذه الأغاني مع فن الزار بفرعيه (المصري والسوداني)، الذي كان يقدم في منطقة عرب المحمدي.
استمرت فرقة «دراويش أبوالغيط» في إحياء الليالي عند مريديهم وتقديم حضرتين أسبوعيتين في قرية أبوالغيط كل جمعة، ووحضرة واحدة بمنطقة المطرية بالقاهرة كل يوم إثنين، حيث يؤمن المريدين بقدرة هذا النوع من الموسيقى على علاجهم الروحي.
قدمت فرقة أبو الغيط من خلال مركز المصطبة عروض محلية في مركز ثقافية وميادين عامة في مدينة القاهرة، كما مثلت الفرقة مصر في مهرجان بكين للموسيقى الشعبية عام 2012.
وأطلقت الفرقة مؤخرا ألبومها الأول تحت اسم «طبيب لجراح»، ويؤكد الريس زكريا إبراهيم، أن فن الزار خالي تمام من الصور النمطية المأخوذة عنه كالذبح والدجل أو تعذيب النفس، موضحا أنه «مجرد أغاني وإيقاعات ورقص كنوع من علاج للأرواح المتعبة»، حسب قوله.
المصري لايت