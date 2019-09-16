دعوة للمستثمرين الإماراتيين للمشاركة بمعرض الخرطوم الدولي

كشف الأستاذ أبو عبيدة ثابت كمال الدين مدير إدارة الفندقة والسياحة بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة عن تفاصيل زيارة وفد الشركة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأستاذ صالح آدم عبد الرازق رئيس الوفد ومدير المشتريات بالشركة وذلك لتوجيه الدعوة للغرف التجارية والصناعية والشركات الإماراتية والمستثمرين للمشاركة بفعاليات الدورة (37) لمعرض الخرطوم الدولي .
وأكد كمال الدين أن الزيارة تأتي في إطار دعوة القطاع الخاص الإماراتي للمشاركة في معرض الخرطوم، مضيفا أن مشاركة دولة الإمارات تعتبر إضافة إلى المعرض للإسهام في الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى قيام الوفد بعدد من اللقاءات شملت زيارة إلى وزارة العمل الإماراتية، لافتا إلى اللقاء المثمر مع الدكتور أحمد راشد الشميلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة والمؤسسية بإدارة غرفة رأس الخيمة والتي رحبت بالوفد وتطلعت إلى التنسيق التام لمشاركة الغرف التجارية والصناعية ومجموعة الشركات المنضوية تحت الغرفة بمعرض الخرطوم الدولي.
وأشار إلى زيارة غرفة الشارقة بحضور الأستاذ أحمد محمد أمين العوضي المدير العام للغرفة ووعد الغرفة بالمشاركة أيضا بالمعرض، ولفت إلى ترحيب اتحاد الغرف الإماراتية بدبي بالوفد بحضور السيد أحمد جامع مدير الإدارة الاقتصادية والسيد حميد بن سالم الأمين العام للغرف، واختتمت الزيارة بشركة الأوائل للسياحة بدبي والتي أبدت دعمها ومشاركتها بالمعرض.
وأشار كمال الدين إلى أن الزيارة شملت بعثة السفارة السودانية بـ أبوظبي، واللقاء بالبعثة برئاسة السيد محمد أمين عبد الله الكارب سفير السودان بالإمارات الذي أكد أهمية مشاركة دولة الإمارات بكافة قطاعاتها من غرف تجارية وصناعية وشركات وتعهد بمواصلة الدعوة ومتابعتها، كما التقى الوفد ضمن زياراته بالمستشارية الاقتصادية بالسفارة، وبقنصلية جمهورية السودان بدولة الإمارات ودار في اللقاء نقاش وافٍ عن أهداف الزيارة والاتفاق على خطة عمل مباشرة لمشاركة القطاع الخاص الإماراتي بالمعرض.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد توجه عقب زيارة دولة الإمارات إلى دولة فيتنام لنفس الغرض وتوجيه الدعوة إلى المستثمرين والقطاع الخاص الفيتنامي للمشاركة بمعرض الخرطوم.
السودانى