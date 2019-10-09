الخطاء الأكبر قصة الوزير المبرراتي

كنا بنخرجها عن سياقها فاصبحنا نجتزئها
لاستاذ فيصل معزة ومحبة وتقدير..ودا ما بمنع انتقاده خاصة في الشأن العام… وزير الاعلام فيصل اصدر بيانا امس قال فيه ان تصريحات رئيس الوزراء حمدوك في ابوظبي (اجتزئت) ..وانه لم يقل انه ينتظر البرنامج من قحت بل ينتظر برنامجها المقترح او المكمل لبرنامج الحكومة للمئتين يوم الأولى وانه تم بالفعل مناقشة برنامج الحكومى الاحد الماضي على مستوى قطاعات مجلس الوزراء الثلاث..وسيتم مناقشته اليوم اعتقد لرفعه لاجتماع مجلس الوزراء مع السيادي..
طيب يا جماعة وزير الزراعة يوم الاحد الفات كان في زيارة لمشروع الجزيرة ومعلوم طبعا ان بلادنا لا تزال بدون وزير ثروة حيوانية رغم ان الزراعة والثروة الحيوانية تشكلان اكبر صادرات غير بترولية..طيب كيف تم مناقشة البرنامج في غياب وزراء الزراعة والثروة الحيوانية.
ما عايز اكون متسرع واقول انه نفس نهج وزرء اعلام الانقاذ وكلنا يتذكر العبارة الممجوجة التي يطلع بها علينا وزير الاعلام كلما خرج تصريح مشاتر من وزير ما،وان الحديث اخرج عن سياقه…حبيبنا فيصل ما عيب ان يخطئ وزير او رئيس وزراء لكن الخطاء عدم الاعتراف بالخطاء ومحاولة اصلاحه..والخطاء الأكبر قصة الوزير المبرراتي.
Ali Mirghani