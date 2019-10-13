١٤ أكتوبر يوماً مهماً في تاريخ السودان ومحطة مفصلية من مراحل الثورة السودانية
نحتاج إلى شجاعة وصبر ومسؤولية نحول فيها السلام من كونه مجرد تسوية سياسية، إلى عملية كاملة، تعالج الإختلال وعدم التوازن في التنمية و المشاركة السياسية وطريقة إدارة الموارد والمؤسسات وتفضي إلى مساومة تاريخية تقنن وتفصل مبدأ المواطنة وتعالج مسألة تسريح الجيوش من عملية روتينية إلى مشروع مرتبط بالسلام المستدام، والمشاركة في بناء تنمية إنتاجية مستدامة
بناء السلام الشامل مسؤولية الحكومه الإنتقالية ومسؤولية الأصدقاء في الكفاح المسلح ومسؤولية شركاء السلام أصحاب المصلحة منه
لنعمل بجد وصدق من أجل السلام ثم نحلم بعالم سعيد.
بقلم
محمد حسن التعايشي
*عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي