ياسر شقشقة: رضينا ام ابينا، حميدتي جزء من مكون السلطة وفق معاهدة ووثيقة

بالعقل..
المعترضون على مشاركة اعضاء المجلس السيادي في حملة حميدتي الصحية ما الذي يغضبهم؟
– رضينا ام ابينا، حميدتي جزء من مكون السلطة وفق معاهدة ووثيقة..
– إن كنتم تريدونها تشاكس ومناكفة فالطريق سهل ومعبد فضوا التحالف مع العسكريين فورا واعلنوها حربا عليهم..
– مافي سكة غير العمل مع المكون العسكري حتى يقضي الله امرا كان مفعولا..
-المجلس السيادى يفترض ان يعمل بتناغم وانسجام لحين اكمال فترته..
– للأسف.. التكالب على المدنيين في المجلس السيادي من انصاره ومؤيديه افقدهم الهيبة والاحترام..
كان ما عاجبكم فضوها سيرة..
– مسختوها ياخ
ياسر عبدالفتاح شقشقة