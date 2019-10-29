عم مهدي.. (اللمنجي)
مهدي مضوي هو احد الذين مَن الله عليهم بمحبة الناس فاكهة اتحاد الفنانين يعرفه كثيرا من الناس حتي اصدقاء الفنانين فهو حاضر النكتة سريع البديهة (انت ادري بالفنيات) واعفيني من الخطوط الميتة 😂.. عمل كفني صوت بالمسرح القومي وجاب مدن السودان مع فرقة الراحل الفاضل سعيد وهو اول من قام بتشغيل الساوند سيستم الحديث بصحبة الراحل محمد وردي وعمل مع كثير من المطربين.. يدير الان بوفيه اتحاد الفنانين واكتر زول خالق جو مرح وفكاهة وهو صاحب مصطلح الحرفاء والعلماء في اتحاد الفنانين وعندو صولفيج للاغاني حقو براهو 😄..
متعه الله بالصحة والعافية وواجب علي الفنانين تكريم هذا الرجل الجميل
Alshafei Shikh Idris