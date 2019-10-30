بهدوووء …بدون شوشرة..
الرغيفة تتحول إلى رغيفاية …
بدون إعلان رسمي … وبدون مظاهرات وشوشرة …وزن الرغيفة ينخفض كل كم يوم تدريجيا مع تثبيت سعر الوحدة Unit.
الرغيفة بجنيه سوداني .. وبدون أن ندخل في حساباتنا الإنخفاض المستمر لقوة الجنيه الشرائية.
الوحدة Unit : رغيفة.
في التسعير pricing الوحدة إما وزن أو حجم معلوم ولكن في حالة الرغيف فإن الوحدة هي مجرد إسم صنف هو : رغيفة.
يمكنك ملاحظة ذلك بعدة وسائل إثبات :
+ من عدد لقيماتك المستخدمة لاستهلاك الرغيفة وكل واحد عارف حجم لقمته.
+ من منظر الرغيفة على كفك.
+ الكيس اللي كان يادوبك يسع 30 رغيفة الآن يسع 60 رغيفة .. بشرط أن يكون كيس من نفس الحجم.
بهدوووء …. وبكل غتغتة .. ودغمسة .. ودسديس …
علما أنني استبشرت خيرا واعتقدت أن زمن الغتغتة والدسديس انتهى !!
كمال حامد