عمسيب: كنت انتقد الانقاذ وجهاز أمنها وأتظاهر ضدها .. عندما كان اسم قوش يرعب الناس

في فيسبوك يجب عليك بأستمرار أن تصدم الجمهور ..
لو سرت على هوى الناس فقدت قدرتك على أن تكتب ما تعتقد بصحته .. فقدت أستقلاليتك ..
كنت أنتقد بالصوت العالي تجمع المهنيين وقحت عندما لم يكن في هذا الفيسبوك شخص واحد يجرؤ على ذلك ..وفي عز سطوة الدجاج القحتي و الحسابات مدفوعة الأجر ..
وكنت أنتقد الأنقاذ و جهاز أمنها وأتظاهر ضدها .. عندما كان أسم قوش يرعب الناس .. أسم الجهاز كاف لكهربة الأجواء .. وقتها كنا بالنسبة لشعبنا “شوية صعاليك بيتظاهروا ” ..
وصفنا كيزان الجامعات عندما كنا نصادمهم بأننا شوية “شيوعيين ” ووصفنا دجاج قحت اليوم بأننا “كيزان ” ..
ومع كل نظام يأتى سنكون نحن المغضوب علينا .. نحن الذين نرفض أن نركب في أيآ من هذه المراكب الغارقة .. لا نستطيع أن نراهن على هذه الشراعات .. ولا هذه المجاديف .. ولا نستطيع أن نكذب على أنفسنا ..
سنسقط حمدوك .. لا نكاية في الأفندية .. ولا حرصآ على الأسلاميين .. سنسقط حمدوك لأننا نعتقد أن السودانيين يستحقون أن يختاروا من سيحكمهم وأن الأنقلاب ومن بعده الأتفاقية التي أتت بحمدوك هما أكبر عقبتين أمام ذلك ..
عبد الرحمن عمسيب