انطلاق حملة إصحاح البئية الكبرى بمدينة دنقلا

انطلقت اليوم بمدينة دنقلا حملة إصحاح البيئة الكبرى والتي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية الشمالية بالتعاون مع محلية دنقلا وثوار دنقلا وعدد من القوات النظامية ومنظمات المجتمع المدني.

وقد قام بتدشين الحملة بحي النصر اللواء شرطة محمد إبراهيم عوض الله مدير شرطة الولاية ممثلا لوالي الولاية الشمالية، بحضور الأستاذ زروق عبد الفتاح الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا الأستاذ فتح الرحمن الأمين والأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ عبد القادر محمد سعيد والمدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد حسين عبد القادر وعدد من القيادات، وأشاد مدير شرطة الولاية ممثل والي الولاية الشمالية في تصريح لـ(سونا) أشاد بجهود وبمبادرة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالشمالية ومشاركة كافة الواجهات والفعاليات والقطاعات من أجل إنجاح الحملة، كما دعا لتضافر الجهود وشحذ الهمم وتوظيف الامكانيات حتى تحقق حملة إصحاح البيئة الأهداف المرجوة.

من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأستاذ زروق عبد الفتاح أن الحملة تجيء في إطار المبادرات والبرامج والأنشطة التي يقودها المجلس لتحريك وتفجير طاقات الشباب للمساهمة في مسيرة البناء والتعمير وخدمة قضايا المجتمع، مشيدا بكل الجهات والمؤسسات والقطاعات والفعاليات التي شاركت وساهمت في حملة إصحاح البيئة بمدينة دنقلا.

إلى ذلك أوضح المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الأستاذ فتح الرحمن الأمين أن المحلية ستواصل دعمها ووقوفها مع القائمين بأمر الحملة حتى يتم تغطية جميع أحياء المدينة.

الدكتور عبد الرؤوف محمد فتحي رئيس اللجنة العليا للحملة أكد أن الحملة تشتمل على نقل النفايات وإزالة الأنقاض و مكافحة البعوض في طوره المائي ومعالجة كسورات المياه وتغيير شبكات المياه القديمة بمدينة دنقلا بجانب التثقيف الصحي، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر لمدة ثمانية أسابيع وستغطي كل أحياء المدينة وذلك وفقا للخطة والبرنامج الذي وضعته اللجنة. الأستاذ ياسر فؤاد الشيخ ممثل ثوار دنقلا أكد أن مشاركتهم في هذه الحملة جاءت للمساهمة في نظافة وتجميل مدينة دنقلا وعكس الوجه المشرق لها باعتبارها تمثل عاصمة وحاضرة الولاية الشمالية وأيضا للوقوف في خندق واحد مع الحكومة وكافة الفعاليات والقطاعات من أجل البناء والتعمير وإحداث النهضة والتقدم المنشود وتحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة على أرض الواقع.

سونا