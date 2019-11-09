من أقوالي !!

] مقولة أولى…
] لا تحدثني عن الدين..
] دعني أراه في أفعالك..
] مقولة ثانية…
] قال منصور خالد إن غالب ساسة بلادنا انتهازيون… وبلا أخلاق..
] الآن أدركت كم كان مؤدباً..
] مقولة ثالثة…
] بقدر ما تحتشم المرأة… تزداد جمالاً..
] وبقدر ما تتعرى… تزداد ابتذالاً..
] مقولة رابعة…
] أعلمني من تصادق من الناس أقول لك من أنت..
] وأعلمني من يصادق رئيس بلدك من الرؤساء أقول لك من هو..
] مقولة خامسة…
] لا يغتر بتهافت الناس عليه – وهو ذو مال – إلا جاهل..
] ولا يغتر بهتاف الناس له – وهو ذو منصب – إلا أجهل..
] وما أوثق الصلة بين الهتاف والتهافت..
] مقولة سادسة…
] ليس قوياً من ينتهج منطق القوة..
] وإنما القوي من ينتهج قوة المنطق..
] مقولة سابعة…
] ثلاثة لا تصدقهم :
] من يُحدثك وهو يُكثر – بلا داعٍ – من الحلف والقسم..
] ومن يحدثك وهو يتجنب النظر إلى عينيك..
] ومن يحدثك وهو يستهل حديثه بمفردة حقيقةً، بالتنوين..
] مقولة ثامنة…
] من يفرح بمنصب سياسي فقد أضاع المنصب..
] ومن يستسهل قيم الدين – و الأخلاق – من أجل البقاء فيه فقد أضاع نفسه..
] وكم من بلادٍ ضاعت بسبب مثل هذا الفرح… والاستسهال..
] وكذلك….. أنظمة..
] مقولة تاسعة…
] تجنب المرأة التي لا تتجنب الرجال، حياءً..
] فالحياء ساتر أنثوي، إن انهار انكشفت عورات المرأة الخُلقية..
] مقولة عاشرة…
] الديمقراطية أفضل ما بلغته تجارب البشر السياسية..
] ويكفي دليلاً على ذلك أن الرئيس فيها لا يخشى غدراً… ولا ثورةً… ولا انقلاباً..
] ولا يخشى يوم الحساب ، الدنيوي..
] مقولة حادية عشرة…
] من يهنأ بالنوم هو من ضميره مستيقظ..
] وقد يهنأ بالنوم – أيضاً – من ضميره نائمٌ ، جداً..
] مقولة ثانية عشرة…
] الرجل يكون رقيقاً للغاية مع المرأة..
] متى ما كانت غير زوجته..
] مقولة ثالثة عشرة…
] نظلم الحمار حين نصفه بالغباء..
] فالغبي – حقاً – هو الإنسان الذي يصر على تكرار تجاربه الفاشلة..
] ثم لا يتعلم منها كالحمار..
] مقولة رابعة عشرة…
] تنتصر إسرائيل على حكام العرب سلماً… هذه الأيام..
] بعد أن كانت قد انتصرت عليهم حرباً..
] أما هم فلا يجيدون الانتصار سوى على عدوٍّ واحد..
] شعوبهم..
] مقولة خامسة عشرة…
] العسكري في العالم الثالث لا يصلح للسياسة..
] فهو قبل تولى السلطة عبر انقلاب عسكري – طبعاً – يطيع رؤساءه دونما تفكير..
] وبعد أن يتولاها يريد من الشعب أن يطيعه دونما تفكير..
] ويضحى من ألد أعدائه التفكير..
] مقولة سادسة عشرة…
] عبارة الرئيس السابق لا مكان لها من الإعراب السياسي بعالمنا الشمولي..
] فإما مخلوعٌ هو..
] وإما مات وهو على كرسي السلطة..
] وإما في السجن !!.
صلاح الدين عووضة
بالمنطق
الانتباهة