كانت تشطر الأنواع الأخرى نصفين… اكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات

عثر علماء الحفريات على بقايا ديناصورات وسط كوينزلاند بأستراليا، مصرحين أنها قد تكون لنوع جديد من الديناصورات لم يسبق اكتشافه.

أشار العلماء إلى أن عمر البقايا البالغة يصل لنحو 93 مليون عام، وهي لنوع من الديناصورات يعتقد بأنه من أقارب الديناصور الشهير “التيرانوصور”.

ويعتقد العلماء أن البقايا تعود لفصيلة Megaraptorid، وهي ديناصورات آكلة للحوم متوسطة الحجم، إلا أن بعض الاختلافات في الحجم، تشير إلى أنه نوع جديد من الديناصورات.

وكشفت الأبحاث أن الديناصورات المكتشفة حديثا، كانت تزن نحو نصف طن، وتفترس الديناصورات الأخرى عن طريق شطرها نصفين ثم تمزيقها إلى قطع صغيرة باستخدام أيديها الضخمة وأسنانها الحادة.

وقال الباحثون، إن الديناصورات المكتشفة مؤخرا، لديها أقدام عريضة كان يتوزع عليها وزن الديناصور، ما وفر لها خفة الحركة مقارنة بفرائسها.

ويبلغ طول الديناصورات الجديدة نحو 23 قدما وارتفاعها 7 أقدام، ولديها سواعد قوية مع ساقين خلفيتين مثل الأيل وأذرعا فتاكة.

ويعتقد العلماء أن هذا النوع الجديد من الديناصورات كان يمتلك فقرات في نهاية كل ذراع، اثنتان منها بها ضخمة منحنية الشكل.

سبوتنيك

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