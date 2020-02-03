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صقور الوطني أدخلوهم السجن.. غندور لم يدخل السجن لأنه كان يرى ضرورة ابعاد البشير والتطبيع كما تشتهى أمريكا

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صقور الوطني أدخلوهم السجن والحمائم تم التطبيع معهم .. غندور لم يدخل السجن لأنه كان يرى ضرورة أبعاد البشير .. واكمال التطبيع كما تشتهى أمريكا ..

المهم عندما تسقط بلد ما في قبضة مخابرات عظمى فأن فكاكها يكون مستحيلآ ..

الأصدقاء الكرام .. ما يحدث في المنطقة أكبر من فيسبوك وبيانات وصرخات .. هذه المنطقة تخضع لمشروع أعادة هيكلة كامل مدفوع عليه مئات المليارات من الدولارات .. كل من يقاوم هذا المشروع سيعرض أمنه الشخصي وسلامته للخطر .. هذه الصفقة حسمت وهذا الملف قد طوى .. وهذه اللحظة الفارقة بمثابة سايكس بيكو جديدة .. بل أعظم ..

عبد الرحمن عمسيب

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