نشرت صحيفة الاقتصادية السعودية، عبر موقعها الإلكترونى، كاريكاتيرا سلط الضوء على ما تقوم به بعض وسائل الإعلام التي تنشر الأكاذيب لتحقيق أهداف خبيثة بزعزعة إستقرار الدول ونشر الفوضى بها من خلال التحريض على العنف والخراب، لذا تصبح بعض القنوات ووسال الإعلام سلاح في يد جاهل أو فاقد العقل ولا يحسن إدارته لما ينفع به الناس.

كانت فضائح قناة الجزيرة الإرهابية، والمدعومة من تنظيم الحمدين، بدأت لبث الشائعات وإشاعة الفوضى فى الشرق الأوسط، وتفكيك الدول العربية، فى الانتشار والوضوح، وخاصة دعم مذيعيها الكبير لإسرائيل.

ودشن رواد تويتر هاشتاج “مذيع الجزيرة يمجد إسرائيل”، والذى تصدر الترند المصرى، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم الأحد، لفضح انحياز مذيعين القناة لإسرائيل

وكان فيصل القاسم مذيع قناة الجزيرة، قد غرد عبر حسابه الرسمي بتويتر، قائلا: “هههه غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ”الصهيونى”، مع العلم أن أنجح مشروع فى القرن الماضى والحاضر هو المشروع الصهيونى، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية، لهذا يا عزيزى قبل أن تستخدم كلمة صهيونى كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكى”.

صحيفة اليوم السابع

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