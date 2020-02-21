البرهان سيكون رابع شخصية عسكرية سودانية تحمل رتبة المشير بعد جعفر نميري، عبدالرحمن سوار الدهب، البشير

الفريق اول عبدالفتاح البرهان لم تتم ترقيته الى رتبة المشير والبتعني لغة الحكيم الناصح وبتختلف مسميات هذه الرتبة من بلد لاخر.. في العراق (مهيب) وفي سوريا (فريق) وفي الغرب (فيلد مارشال) ..لم تتم ترقية برهان بعد ولكن وفق منطوق المادة (2/20) من قانون القوات المسلحة للعام 2007 – الفصل الخامس (الرتب النظامية والترقيات والندب والإعارة والتنقلات) فترقيته قد تكون مسالة وقت ليس الا ليكون رابع شخصية عسكرية سودانية تحمل رتبة المشير بعد الراحلين جعفر نميري وعبدالرحمن سوار الدهب وثالثهم البشير والاصدر قرار رئاسي بترقيته لرتبة المشير في 14 اغسطس 2004م وتم وقتها اعلان الخبر برسالة نصية ارسلتها (موبيتل) انذاك (زين حاليا) في هواتف السودانيين.

المادة المعنية ( 2/20 ) بتقول انه لا تمنح رتبة المشير الا لرئيس الجمهورية اذا كان عسكريا او للقائد العام للجيش وهو المنصب البشغله البرهان حاليا الى جانب رئاسته المؤقتة لمجلس السيادة .

في المقابل لا مجال لاي ترقية محتملة لحميدتي فاقصى درجات الترقي لمحمد حمدان دقلو المعروف باسم(حميدتي) هي رتبة الفريق اول البحملها الان والتمت ترقيته ليها قبل اقل من سنة في ابريل 2019م.. لا مجال للترقية والسبب ببساطة انه لا يوجد مشيرين في جيش واحد طول ما كان القائد العام واحد.

طلال مدثر

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