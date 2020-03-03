شكرا للكوادر الطبية

نشرت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، كاريكاتير يشكر الكوادر الطبية لمجهوداتها فى محاربة فيروس كورونا، وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم “كونا”:” جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مراكز الحجر الصحي بصحة جيدة ويتلقون كل الرعاية والمتابعة”.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا.

‏وكشف الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، حول مستجدات الفيروس، مؤكدا أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد وصل إلى 45 حالة وجميعهم حالتهم مستقرة، مؤكدة أن هناك تعاون مستمر بين الوزارة وجميع الجهات المعنية للتصدى لهذا الفيروس.

صحيفة اليوم السابع

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