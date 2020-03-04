استقالة رئيس تحرير صحيفة سودانية

إستقالة الأستاذ النور أحمد النور من رئاسة تحرير صحيفة “الإنتباهة” خبر مؤسف ومُحزن ، فالرجل قامة مهنية وصحفي مُعتَّق صاحب خبرة كبيرة متراكمة .. وقوع خطأ مهني مثل نشر مقال به عبارات ومفردات مسيئة دون تنقيحه وتصحيحه لا يقْدح في ذمة ونزاهة وكفاءة أستاذ النور .. هو من نوع الأخطاء التي تحدث بحُسن نية وثقة يتم التعامل بها مع بعض المواد والمقالات ..

يكفي “الإنتباهة” أن تعتذر – وقد إعتذرت بالفعل – ويتخذ رئيس التحرير إجراءات داخلية فعالة لعدم تكرار الخطأ .. أستاذ النور قامة سامقة تستحق أن يُحاظ عليها مهما تكن الوقائع والحيثيات .

Mohammad Tabidi

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