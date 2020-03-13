سيد الطيب: انا لو زعلان ما بكون شغال دفير في الحكومة دي ليل نهار عشان نمشي لي قدام

للامانة زمن طويل ما حضرت لايف في الفيسبوك لي زول عايز يحكي لينا عن مشاكلنا وما عندو اي حل غير الكوراك، الليلة في زول عمل لي تاق في لايف مشيت احضر لقيت الافيتار أحمد الضي بقى خبير امني وسياسي واقتصادي ودستوري وعسكري ودبلوماسي وعالم وبائيات والصفحة اسمها المعلق الرياضي أحمد الضي.

المعلومة البتخصني في اللايف قال كان مفروض يتم تعيني وزير تنمية اجتماعية في ولاية الخرطوم وجابوا مكاني ناظم سراج وانا زعلان .. الخ

انت كده ما انتقدت حكومة حمدوك انت كده ثبت لي انو حمدوك اختار الافضل

انا لو زعلان ما بكون شغال دفير في الحكومة دي ليل نهار عشان نمشي لي قدام

ما عارف اقول ليك شنو غير

ارفع نضارتك فوق وقول شكرا حمدوك

بالتوفيق لي ناظم

والعين ما بتعلي على الحاجب البته

وناظم ما بحتاج نتكلم عنو وان شاء الله شغله يشهد ليه قريبا.

Said Eltayb

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