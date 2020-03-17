دور الحكومة ان توجه سفاراتها وقنصلياتها في الخارج انها تستقبل كل سوداني محتار

بتخيل نفسي حاليا انا في المطار معاي اسرتي راجعين البلد واتفاجأ بأنو السودان وعدد من الدول اعلنوا وقف الرحلات الجوية؟

مصير الناس الفي المطارات والمعابر الكانو راجعين البلد حاليا شنو؟

هل الحكومة السودانية وشركات الطيران عندهم الحق يعملوا رحلات اجلاء للسودانيين العالقين في المطارات ولا الدول دي ما بتسمح ليهم وحا يحصل معاهم زي الحصل لي ركاب الباخرة الرجعتها السعودية؟

هل كل الناس الفي المطارات ديل عندهم قروش كافيه تخليهم يرجعوا يقعدوا في فنادق وياكلوا ويشربوا طوال مدة الحظر الاتفرضت تقريبا معظم الدول اعلنت اسبوعين؟

هنا بجي دور السفارات والقنصليات السودانيه في الدول دي

ودور الحكومة انها لما تطلع قرار تراعي لكل الحالات وتوجه سفاراتها وقنصلياتها في الخارج انها تستقبل كل سوداني محتار وتقوم بواجبها الوطني تجاهو.

اي فرد او اسرة قاعدين في مطار حاليا وخاصة ناس الترانزيت لو كنت مكانكم كنت

شلت شنطتي وعلى اقرب سفارة او قنصلية دا حقكم في الدولة البتدفعوا ليها طول عمركم تقيف معاكم في الازمة دي لحدي تعدي على خير ان شاء الله.

اختيار توقيت السفر في الايام دي ما سليم وقد يعرضك للخطر ويوديك الحجر الصحي وقد تعرض اهلك للخطر لانو دي ازمة عالمية الا اذا ظروف طارئة اجبرتك تتخذ قرار السفر.

ياريت بعد الثورة العظيمة دي نبطل نشكي ونقلع حقوقنا قلع ونرفض اي تقصير.

Said Eltayb

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