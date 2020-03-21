إعلام الإخوان ضجيج بلا طحين

نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية كاريكاتيرا يؤكد أن إعلام الإخوان المبثوث من تركيا وقطر ضجيج بلا طحين وليس له أي تأثير، كما أن محتواه ضعيف للغاية.

وقد اشتعلت صراعات داخل قنوات الإخوان في الخارج، وظهرت بشكل واضح من خلال التنابذ الذى خرج للعلن بين بعض مذيعى الجماعة، بجانب خروج بعض الأصوات من المسئولين المقربين من تميم بن حمد أمير قطر التي تطالب بغلق بعض قنوات الإخوان، حيث تأتى تلك المطالبات بعد أن فشلت الجماعة وقنواتها في تنفيذ مخطط قطر التحريضى ضد مصر، ولم يعد لديها قدرة على حشد أنصارها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى “فيديوجراف” يكشف طبيعة الصراع بين الأجنحة المختلفة للأجهزة القطرية المسئولة

صحيفة اليوم السابع

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