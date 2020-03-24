المخابز (الأفران) هل يمكن أن تنقل عدوى فايروس كورونا ؟

المخابز (الأفران) من مظان نشر العدوى بالأمراض عموماً، وقد تتسبب في نشر فيروس كورونا بصورة خاصةً.. ولا يستغني بيت سوداني عن إستهلاك الخبز..

يكتظ الناس في صفوف الأفران، ويستلم البائع المال – الذي قد يكون ملوثاً – بيديه من مئات المشترين، وبذات اليدين يحمل الخبز لتعبئته في أكياس المشترين! وذلك عدا عن عدم الإلتزام بأي إشتراطات صحية أو وقائية!.

اقترح على الجهات الحكومية المعنية، بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات في الأحياء أن يلزموا المخابز بتعبئة الخبز في أكياس بمجرد خروجه من الفرن، بحيث يكون في كل كيس عدد 10 خبزات، ويقوم بالتعبئة عمال يرتدون قفازات، وأقنعة واقية لنضمن سلامة الخبز المعبأ في الأكياس، وأن الاوساخ والجراثيم والفيروسات لا تنتقل إليه عبر العملات وتدوالها، وأيضاً نضمن ألا يظل الخبز مكشوفاً ومعرضاً لمخاطر التلوث والفيروسات أثناء البيع.

Hisham Ahmed

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