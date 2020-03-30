السودانيين في مصر في حيرة من امرهم واهلهم في قلق بسبب كفوات الحكومة

مازال السودانيين في مصر في حيرة من امرهم واهلهم في قلق وتوجس ..
الناس ديل اتحبسوا في المعبر لمدة قريب أسبوعين يعني حجر و تم و في الخلا و الصقيع .. و في النهاية قالوا طلعت ليهم ١٠٠ الف دولار للمساعدة لإعادتهم لمصر .. طيب وقت أنت عندك ١٠٠ الف دولار ما تجيبهم تحجرهم هنا .. ال ١٠٠ الف بتدفع حق الأكل و الشراب و مرتب العساكر ال ح يحرسوهم ١٤ يوم لغاية ما يتموا الحجر ..
و السؤال الأهم مصر قبلت ترجعهم ليه ؟ و سمحوا ليهم ينزلوا في الفنادق و الشقق عادي كيف ؟
مدير مكتب حمدوك قال للأهل القلقين على وضع ابنائهم و ذويهم و فيهم الكبير و المريض و الطفل .. بمنتهي السخرية قال ليهم :
كورونا ده جابتو ليكم الحكومة ؟
كورونا ما جابتو الحكومة لكن الحكومة جابت الكفوات الزيكم ديل ..
ليه سمحت لطائرات الإمارات تدخل و سمحت لطلبة الصين يدخلوا و قفلت المساكين ديل ؟
هل فكرت ح يصرفوا من وين ؟ ح يعيشوا كيف ؟
أنت كدولة مسئول عن مواطنيك مش مصر ..
الكيزان مازالوا يحكموننا