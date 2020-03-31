الشركات الكبري جيوبنا معهم وسيوفهم علينا، أين الرأسمالية الوطنية السودانية

فى هذا الوقت العصيب

كنت اتمني ان اسمع عن عنبر دال النموذجي المجهز بكامل ملحاقته وادواته الطبية يسع 200 سرير شيده المحسن اسامة داؤود في باحة ميدان القولف.

وكذلك تمنيت ان اري عنبر سوداني (وخليك داسي المخافير) الذي يسع 200 سرير المجهز كليا سراير و اجهزة طبية في داخل استاد الخرطوم..

وهكذا عنابر، بنك الخرطوم ، مجموعة الصناعات الهناييية و بنك فيصل، حجار، CTC و عنبر شركة اراك الغذائية وشركة سين..

كان ممكن يكون عندنا 50 عنبر مجهز من 50 شركة كبرى، و يكون كدة جهزنا نفسنا لي استيعاب 10 الف مريض طوارئ،

ويمكن “عشان الجماعة يطمئنوا” يتعمل ليهم tax refund..

في احد القروبات نشر مهندس زميلنا عنابر في غانا ونيجيريا جهزتها البنوك و الشركات الكبري from A to Z..

فهل من مجيب !

مهندس المعز شريف بابكر

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