بعد قرار الحظر .. الأسر .. حصار الضائقة المعيشية واستقبال رمضان





أعربت أسر عن تذمرها من الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تعيشها الآن بسبب الغلاء و قرار الحظر الذي جاء مع بداية حلول شهر رمضان المعظم الذي يتطلب كثيراً من التجهيزات بالرغم من زيادة المرتبات التي تم الإعلان عنها.

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كوكتيل التقت ببعض الأسر لمعرفة ردة فعلهم بعد القرار ومدى استعدادهم للشهر الفضيل ورأيهم في زيادة المرتبات التي تمت مؤخراً.

ابتدرت الحديث ربة المنزل رحمة عبدالله : جاء قرار الحظر في توقيت صعب للغاية بسبب الظروف المعيشية الضاغطة التي يتسبب فيها هذا القرار بجانب عدم استعدادنا لشهر رمضان المعظم نسبة لقلة الدخل إلا بما تيسر ،مختتمة (زيادة المرتبات لن تغطي احتياجاتنا ما دام الفوضى تعم الأسواق بلا رقيب.

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من جانبها قالت رحاب عبدالله :(كنت انتظر زيادة المرتبات بفارغ الصبر و لكن مع فوضى الأسعار التي تشهدها الأسواق ليس هناك فائدة، مضيفة بالنسبة لقرار الحظر والاستعدادات لشهر رمضان الأمور غير مضبوطة على الاطلاق وها هو رمضان أتى لا حلو مر لا سكر و فوق كل ذلك حظر لا يستطيع من خلاله عمال اليوميات توفير احتياجاتهم.

(3)

ربة المنزل منال الفاضل قالت:(لم نستعد لرمضان نسبة لغلاء الأسعار و لم نستطع ترتيب امورنا نسبة لقرار الحظر المفاجئ، أما بالنسبة لزيادة المرتبات لا تعنينا بشيء لأننا نعمل رزق اليوم باليوم)، مختتمة حديثها ادعو المولى عز وجل أن يبلغنا رمضان على خير و تنجلي الغمة.)

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نعمة عبدالباري قالت: نعاني الأمرين ولا حياة لمن تنادي هذه هي المرة الأولى التي نصوم فيها رمضان بدون شراء مستلزماتنا كاملة ،أما بالنسبة للظروف المعيشية الحال يمضي نحو الأسوأ.

تقرير:محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني

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