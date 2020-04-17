



حمدوك قال أعفي وهو مبنى للمجهول .. والي الخرطوم تم تعيينه بواسطة رئيس مجلس السيادة .. وهو الذي يعفيه ..

حقو الناس ما تعمل من الكومبارس بطل شباك .

هو والي الخرطوم كده كده ماشي .. هسع باقي ماشي وجايب فيكم كم قوون ..

يقولك قحت رفدت الوالي .. والقون الأول أنو حمدوك بيحل وبيربط .. دام بيحل ويربط في تعيين الوالي .. يبقى يحل ويربط في المواصلات .. الدقيق .. الخ

يقولك قحت رفدت الوالي العسكرى .. القون الثاني أنو ده حكم “مدنياو” .. و المدنياو حتشيل “الشيلاااو ” ..

يقولك قحت رفدت الوالي العسكري لمن عارض أغلاق المساجد .. القون الثالث عشان رفض يقفل المساجد رفدوه .

عبد الرحمن عمسيب

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