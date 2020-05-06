هل نسي السيد اكرم التوم انه أتى (ديلفري) للوزارة وكم ممن يجلس معهم الوزير اليوم كانوا قادة العقيد طارق الهادي وأعلى منه رتبة وقربا للبشير





لا أعرف سبب التصفيق والإحتفاء بحديث وزير الصحة الإنصرافي تجاه العقيد طبيب طارق الهادي وحديث لم تكن في الإعتصام ولم تخض المظاهرات ! السيد اكرم التوم نسي انه شخصيا أتى (ديلفري) للوزارة وأن لا لرئيس المجلس السيادي او نائبه او رئيس الوزراء لم يشاركوا ؛ وإذا كان العمل مع (البشير) سبة فليحسب كم ممن يجلس معهم الوزير كانوا قادة طارق الهادي نفسه وأعلى منه رتبة وقربا للبشير . اقله طارق كان طبيب يؤدي مهنة لا تتقيد بوظيفة المريض ؛ مثل هذه المقارنات احاديث تنم عن عدم ثبات إنفعالي وإستدعاء موضوعات خارج الموضوع !

محمد حامد جمعة

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