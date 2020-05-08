حال السوداني ابراهيم شوتايم يشابه وائل غنيم ايقونة الثورة المصرية





السوداني ابراهيم شوتايم قد يختلف قليلا عن وائل غنيم ايقونة الثورة المصرية الاختلاف في شكل الادوار وجزئي فقط فكلاهما لديه تأثير في متغيرات الثورة والحراك وكلاهما اصبح من الماضي وكلاهما تم استهدافه استهداف ممنهج اي زول متابع وائل غنيم عبر صفحته حيلقى نفس البعمل فيه شوتايم حشيش اونلاين ودراكس واحيانا يتصور وهو عاري واحيانا يقول كلام غير مفهوم ..

الاثنين إغتالتهم السلطة وإغتالهم النظام الذي اتو به ولكنهم اختلفوا عنه وعن ممارساته ضميرهم استفاق فكان الاستهداف هو هذا الضمير وقتله واغتيال شخصيته ..

تظل اي ثورة هي ثورة قام بها الجميع وركب موجتها القليل عملوا على اغتيال ابناءها فردا فردا ويظل ضرورة الوعي الثوري مهمة قبل الفعل الثوري …

Altaib Osman

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