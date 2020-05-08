عدد دول أفريقيا 54 دولة منها 52 دولة لم تعلن حظراً شاملاً .. لماذا؟





أرجو من لجنة الطوارئ تعديل الحظر الشامل إلى حظر جزئي، هذا كفيل بإصلاح حال المستشفيات الذي لا يسر ويقلل الوفيات الكثيرة لاسباب لا تتعلق بالكورونا، كما سيساهم في تقليل الآثار الاقتصادية على الفقراء والزراعة ولا يلقي ظلالاً سالبة على محاربة الكورونا مع تشديد الرقابة على أماكن التجمعات.

ولكني اتوقع التمديد

أعتقد أن إقرار الحظر الشامل وعدم الاكتفاء بالحظر الجزئي أسبابه سياسية أكثر من كونها طبية، وللأسف سيفاقم معاناة الناس وسيزيد الأسباب “اللاكرونية” للوفاة.

عدد دول أفريقيا ٥٤ دولة منها ٥٢ دولة لم تعلن حظراً شاملاً .. لماذا؟

د. لؤي المستشار

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