عندما طالبت البشير بالتنحي (قبل ان تتكون تجم وقحت) التقت بي قيادات أمنية قالوا لي انت تخدم اجندة شيوعية

لما طالبت البشير بالتنحي (قبل ان تتكون تجم وقحت حتى) التقت بي قيادات أمنية قالوا لي انت تخدم اجندة شيوعية ولا تدري ؛
اليوم نطالب بانجاح الثورة واقالة القراي القحاتة قالوا لي انت بتخدم اجندة كيزيانية !
هل ظننتم اننا يجب ان نعيش خدما لاجنداتكم الصدئة جميعا ،
يا عشاق السلطة اعداء الحرية ورافضي الرأي الآخر ،
و سلالة اغلب أحزاب الدكتاتورية في العالم ؟
نحن نعلم ما نريد ونطالب به ؛
نحن الاغلبية الساحقة من الشعب السوداني المقدام الذين يطالبون بالرفاه والعدالة ،
الشعب الذي ثار على الظلم واختار البقاء حرا
وكما وقف ضد تجار الدين ؛ البوم يقف بشدة ضد المتاجرين بالعداء ضد الدين ايضا .
الشعب المطالب ب #ازالة_القراي لأنه حاااااااد الله ورسوله
فهمت يا … ترس ؟
كيف تصحى بعد ذقت السلطة و ركبت الانفنتي ؟
محمد هاشم الحكيم
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