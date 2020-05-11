



6 أبريل 1985 سقط نظام نميري ..

قام سوار الذهب رحمه الله سلَّم الحكومة للأحزاب الفائزة ( سبحان الله نفس الأحزاب بتاعت قحت دي ) ..

أول ما استلموا كده طوالي بقوا يعملوا زي جغمستهم البعملوا فيها أسي دي .. وطلعوا ليهم لفظ كده إسمو (السدنة) حاجة كده زي (الكيزان) ..

وانشغلوا بي كيفية الثأر من السابقين ، وعملوا تحقيق في (ضرب ود نوباوي والجزيرة أبا ) حاجة كده زي ( شهداء 28 رمضان ) ..

بعدين مشوا أي حتة فيها صورة الراحل نميري نزلوها وقعدوا ينططوا زي نطيتهم الشايفنوا الأيام دي .. قال ليك ( كنس آثار مايو ) ..

ياخ إتخيلوا من أعظم الإنجازات بتاعتهم وإحتفلوا بيها إنهم غيروا سور البرلمان بحُجة إنو ( رمزية من رمزيات حكم نميري ) .. آي والله زي ما بقول ليكم 😂😂😂😂 ..

حاجة كده زي ( يافطة داخلية الشهيد علي عبدالفتاح ) ..

سبحان الله كان عندهم قطيع زي القطيع ده ونشطاء (الوقت داك ما كان في فيس بوك ، كان في صُحف وناس بتطبل في الجرائد والإذاعة) وسايقين الناس بالخلاء ..

من جانب آخر كانت القوات المسلحة بتضعف يوم بعد يوم والمدن بتتساقط مدينة تلو الأخرى في يد الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق (المشى ليو حمدوك في قبرو و ختا ليو وردة – الوردة اليقرِّضو بيها لهاتك إن شاء الله – ) ، وصفوف الرغيف والبنزين تطول ، والأمن يضعف ، والخرطوم عبارة عن نادي مخابراتي كبيييير كده يكاد يكون أي دولة عندها عملاء في البلاد .. زي الحاصل حالياً ده كده ..

حتى نعى الشريف زين العابدين الهندي هذه الحكومة بعبارته الشهيرة ( الديموقراطية دي كان جا كلب شالها ما بنقول ليو جر ) .. حاجة كده زي نعي الدقير وقيادات قحت للفترة الإنتقالية دي ..

ما أشبه الليلة بالبارحة ..

تباً للأحزاب والنادي السياسي القديم ..

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البوست هدية للديسمبريين ناس (مدنياااااو) القايلين البحصل ده شي جديد كده و مبهر ..

#يسقط_العملاء

#يسقط_العبطاء

#يسقط_الهوانات

#تسقط_قحت

#يسقط_المستهبلين

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