هذه تصرفات وزير الصحة.. إذن كيف هو الفشل؟





١- إعلان حمى الوادي المتصدع والتسبب في إيقاف صادرات الماشية حينها والاستياء من وزير الثروة الحيوانية

٢- تصريح الكورونا الصغير غير المسئول

٣- التعجيل في إعلان الحالة الأولى وملابساتها وما ترتب عليها لاحقا من اعتذار ضمني

٤- فتح المطار العائدين من الخارج وإغلاق معابر الباصات

٥- إدخال طلاب اوهان بدون إجراءات حجر وكسر قرار سلطات الطيران المدني.

٦- تصريحات بخصوص ان ما عندنا ليكم شي غير البندول والدربات

٧- قفل الباب على المواطنين العالقين مما أجبر وزير الإعلام الخروج بتصريحات عكسه تاني يوم فيما يخص العالقين

٨- إغلاق المستشفيات والعيادات الخاصة وبعض الحكومية وتركيز العلاج في مستشفيات محددة في ظل إعلانه من وزارته عن طواري صحية يستلزم زيادة المؤسسات الصحية وليس تقليصها.

٩- مشاكل منصة الكورونا التي أدت لإبعاد الطاقم الإعلامي القديم وتدخل وزير الاعلام والاتيان بطاقم بجديد تحت إشراف المخرج شكر الله.

١٠- اغلاق المستشفى والعيادات الخاصة مما أدى لتدهور الأوضاع الصحية للكثيرين

١١ – مهاجمه طبيب قال بأن إغلاق العيادات والمستشفيات تسبب في أزمات أدت المضاعفات لي أصحاب الأمراض المزمنة والتي تحتاج لمتابعة

١٢- اعتذار ضمني عن إغلاق العيادات والمستشفيات كاعتراف بموضوعية ما قاله الطبيب الذي هاجم سابقا

١٣- تأخر مستحقات العاملين بمركز جبرة والذي كاد أن يتسبب في إضرابهم لولا التدخل في اللحظات الأخيرة

١٤- التغيب عن ما يقارب ٢٠٠ اجتماع تخص الكورونا

١٥- تجاهل مطالب الممرضين بخصوص رفض زملائهم من مستشفى أشياء الذي كاد أن يؤدي إلى إضرابهم

١٦- تحميله من قبل نقابة الأطباء المركزية مسئولية إصابة الأطباء وتجاهل توفير مستلزماتهم للوقاية من الكورونا.

١٧- التناقض بالمناداة بالاغلاق التام وفي نفس الوقت الدعوة لمؤتمر

١٨- تجاهل دعوة الممرضين ومهندس الأجهزة الطبية للمؤتمر

١٩- الاستغناء عن مدير الإعلام وميرة المحتوى الإلكتروني بدون توضيح اسباب

٢٠- تعيين طبيبة في وظيفة إعلامية بدون اي مشاورات أو أسباب منطقية

٢١- استقالة ٥ مدراء إدارات من الوزارة احتجاجا على سياسات الوزير

٢٢- إرهاصات باستقالة المدير الإداري بمركز جبرة

٢٤- قصة الملابس المستعملة والمنظمة المستثناة

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.الخ

وليد محمد المبارك

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