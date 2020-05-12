١- إعلان حمى الوادي المتصدع والتسبب في إيقاف صادرات الماشية حينها والاستياء من وزير الثروة الحيوانية
٢- تصريح الكورونا الصغير غير المسئول
٣- التعجيل في إعلان الحالة الأولى وملابساتها وما ترتب عليها لاحقا من اعتذار ضمني
٤- فتح المطار العائدين من الخارج وإغلاق معابر الباصات
٥- إدخال طلاب اوهان بدون إجراءات حجر وكسر قرار سلطات الطيران المدني.
٦- تصريحات بخصوص ان ما عندنا ليكم شي غير البندول والدربات
٧- قفل الباب على المواطنين العالقين مما أجبر وزير الإعلام الخروج بتصريحات عكسه تاني يوم فيما يخص العالقين
٨- إغلاق المستشفيات والعيادات الخاصة وبعض الحكومية وتركيز العلاج في مستشفيات محددة في ظل إعلانه من وزارته عن طواري صحية يستلزم زيادة المؤسسات الصحية وليس تقليصها.
٩- مشاكل منصة الكورونا التي أدت لإبعاد الطاقم الإعلامي القديم وتدخل وزير الاعلام والاتيان بطاقم بجديد تحت إشراف المخرج شكر الله.
١٠- اغلاق المستشفى والعيادات الخاصة مما أدى لتدهور الأوضاع الصحية للكثيرين
١١ – مهاجمه طبيب قال بأن إغلاق العيادات والمستشفيات تسبب في أزمات أدت المضاعفات لي أصحاب الأمراض المزمنة والتي تحتاج لمتابعة
١٢- اعتذار ضمني عن إغلاق العيادات والمستشفيات كاعتراف بموضوعية ما قاله الطبيب الذي هاجم سابقا
١٣- تأخر مستحقات العاملين بمركز جبرة والذي كاد أن يتسبب في إضرابهم لولا التدخل في اللحظات الأخيرة
١٤- التغيب عن ما يقارب ٢٠٠ اجتماع تخص الكورونا
١٥- تجاهل مطالب الممرضين بخصوص رفض زملائهم من مستشفى أشياء الذي كاد أن يؤدي إلى إضرابهم
١٦- تحميله من قبل نقابة الأطباء المركزية مسئولية إصابة الأطباء وتجاهل توفير مستلزماتهم للوقاية من الكورونا.
١٧- التناقض بالمناداة بالاغلاق التام وفي نفس الوقت الدعوة لمؤتمر
١٨- تجاهل دعوة الممرضين ومهندس الأجهزة الطبية للمؤتمر
١٩- الاستغناء عن مدير الإعلام وميرة المحتوى الإلكتروني بدون توضيح اسباب
٢٠- تعيين طبيبة في وظيفة إعلامية بدون اي مشاورات أو أسباب منطقية
٢١- استقالة ٥ مدراء إدارات من الوزارة احتجاجا على سياسات الوزير
٢٢- إرهاصات باستقالة المدير الإداري بمركز جبرة
٢٤- قصة الملابس المستعملة والمنظمة المستثناة
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.الخ
وليد محمد المبارك
هذه تصرفات وزير الصحة.. إذن كيف هو الفشل؟
١- إعلان حمى الوادي المتصدع والتسبب في إيقاف صادرات الماشية حينها والاستياء من وزير الثروة الحيوانية