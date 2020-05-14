الصديق: اذا عايز تظل غنماية فالعلف مع وجدي في اراضي واراضي





يا اخوانا النكات في الحكومة الانتقالية دي ما تديك الدرب وتضارب التصريحات فيها زي أراضي واراضي بتاعت وجدي..

على سبيل الونسة اول ما ود الفكي استلم الموقع وبدأ يصرح أعلن انهم وضعوا يدهم على اموال ضخمة سرقها النظام البائد طلع البرهان قال ما حصلش وود الفكي لسه قاعد في السيادي طلع تاور قال لقينا 100 مليار دولار ولسه نحنا ما شفناها مشى البرهان اسرائيل المدنيين قالو ما عارفين ووزيرة الخارجية يطرشها البرهان قال عارفيين ومنورين وكلمتهم طلع فيصل قال ما عارفيين والبرهان بيتكلم ساي جاء ود الفكي قال حمدوك عارف وعندو علم جات القصة بتاعت البند السادس حمدوك عمل خطاب اول وطلع واتفضح جو العساكر بلعوه ليه وطلع خطاب تاني وزيرة الشباب في مشكلتها مع العسكري قالت انو طلب رشوة بعد شوية بلعت القصة …

نفس الجماعة ديل قبل سقوط الانقاذ كان الدعم السريع جنجويد قتلة مغتصبين بعد السقوط علقوا لي حميدتي لافته في القيادة وقالو الراجل الضكران الخوف الكيزان بعد شوية جات قصة تسليم السلطة بقو بيسخرو من حميدتي وسموهو راعي الغنم ويا حميدتي تعال افصلني بعد شوية فضوا الاعتصام وجو هم زاتهم هتفو قتلونا مندسين لوحاتهم ق د س بعد شوية بقى حميدتي خالهم بعد شوية بقى ابوهم بعد شوية بقى كفاءة وطنية …

ديل الناس الانت مباريهم يا ولدنا اذا انت زول عاقل فكر في القصص الفوق دي واذا عايز تظل غنماية وكده فالعلف بكره مع وجدي في اراضي واراضي .

الصديق محمد احمد

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