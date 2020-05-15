طبيب يكتب شهادته: انهيار كامل ووفيات بالجملة لحالات من غير كورونا.. من رأي ليس كمن سمع





من رأي ليس كمن سمع

المعنى الحقيقي لكلمة (إنهيار)؛ ده الشفتو بعيوني الليلة لما جيت مستشفى ام درمان كمتطوع بعد نداء الاستغاثة من مدير المستشفى د. محمد الحاج؛ وصلت المستشفى الساعه تسعة صباحا ودخلت الطوارئ والحدث أشبه بمدينة دمرتها عاصفة لا حياة ولا أثر لشخص كأنو المستشفى مقفلة من سنين، اتجولت في غرف السيهات C1, C2, resus حياة بائسة نقالات متكدسة في الوسط وتربيزة التمريض فارغة من أي شيء باب الحوادث مقفول اي زول بجي من الباب بقولو ليهو ما شغالين لسة ما بخلو زول يخش زاتو جيت مكتب المدير الطبي المناوب لقيتو معاهو ميديكال عرفتهم بنفسي واني نائب باطنية جايي متطوع قالو لي اتفضل لحدى ما يجو ناس تانين؛ الاصطاف الكان شغال كان جاري يومين وراء بعض بقينا منتظرين انا ومعاي ميديكال متطوع قال جاء يشتغل تروما قلت لي انا بشتغل في السيهات ممكن نبدأ لو ضمنا ناس التمريض موجودين والمعمل والصيدلية فتحو، منتظرين الإشارة من المدير الطبي؛ هسي دخلو علينا اتنين من الزملاء أحدهم اخصائي جراحة جزاه الله خير جاء يساعد والثاني ميديكال شغال في مستشفى محمد الأمين حامد جاء بعد النداء في الميديا.

حاليا بعد ساعتين من وصولنا منتظرين يفتحو حوادث المستشفى عشان نبدأ الشغل ومؤملين في بقية الزملاء يجو يساعدو او تتعمل اي آلية عشان تتقسم ايام المناوبات عشان ما يضيع المجهود ساي.

ده ما حل والله يا جماعو شغل الجودية ده ما بنفع المفروض كل الاصطاف بتاع المستشفى من أطباء امتياز لحدى استشاريين يرجعو يشتغلو ونضغط كلنا المسؤولين يوفرو تراحيل وبس منطقة فرز الممكن يلبس ال full PPE باقي الاصطاف عادي يلبسو الكمامات الجراحية زي كل الدول الصحة فيها بتعاني لكن نحن غير الحاصل ده انهيار كامل ووفيات بالجملة لحالات من غير كورونا.

ربنا يصلح الحال ويخفف البلاء ويستر على الناس.

د. عوض الكريم يوسف

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