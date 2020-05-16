بالفيديو: ماحدث بسنار للناشط عثمان ذو النون هو سقوط أخلاقي قيمي





#الوعي

للأسف ماحدث اليوم بسنار للناشط عثمان ذا النون هو سقوط أخلاقي قيمي..

بذر الكراهيه وتعلية صوت العنف دي بعض نتائجه.. روح الكراهيه تسود.

بالأمس كان في كوستي هجوم وتكسير عربات..

بغض النظر عن الانتماءات..

لكن هناك قانون لو اي زول خالف القانون يجب محاكمته وفق القانون..

لكن نحول البلد لمجرد بلطجيه.. ده بعني انو من حق أي زول ياخذ حقه بيده وتسود شريعة الغاب..

من حق عثمان ذو النون انو يتحرك في أي شبر في السودان ده.. ومافي اي مبرر لضربه أو الاساءه له.. إلا وفق القانون..

الان في الفيديو بتاع سنار كل الأشخاص الاعتدو عليه واضحين يجب فتح بلاغات أولا من حكومه الولايه والسلطات المسئوله وثانيا من عثمان ذو النون…

يجب معاقبتهم قانونا لانو عدم فعل ذلك سيفتح الباب أمام الانتقامات الشخصيه..

على الدوله أن تفرض هيبتها وتحمي مواطنيها من البلطجيه…

بكل تأكيد سيحاول بعض الناشطين أن يبررو للحادث والآخر سيتهم أن من قام بذلك كيزان مندسين.. وووو. لكن في النهايه هناك أشخاص اخترقوا القانون وقاموا بالاعتداء على شخص أعزل.. أو على جماعات في منازلهم..

يجب بسط القانون..

يجب ألا تمر هذه الأفعال القبيحه مرور الكرام..

لو الإرهاب بخوف زول كانت الإنقاذ دي قعدت تاني 100 سنه…

انا اختلف اختلاف كبير مع ذو النون لكن ده مابعني انو اشمت فيه.. رغم انو ممكن يكون هو فعل ذلك..

لكن أي شخص في هذا الوطن كان له دور في الثوره.. وكان له أثر كونك تختلف معاه دي مامعناها انك الثوريوميتر جهاز تحديد الثوري من غير ذلك.. ولا انت المؤسسه التي تمنح الآخرين صكوك الوطنيه والنضال..

يجب معاقبة كل شخص شارك في هذه الجريمه..

بحق الدوله.. ومن ثم الحق الشخصي لذا النون انا شاء صفح وان شاء طالب بحقه..

دولة القانون ماننشد مش دولة البلطجيه..

و

و

وبس

Welialdin Abdalrahman

جانب من الاعتداء الهمجي على المعارض الناشط السياسي ذو النون وهو بالاستراحة في سنار Geplaatst door ‎محمد هاشم الحكيم‎ op Zaterdag 16 mei 2020

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