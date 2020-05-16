الحكيم: اعتداء غاشم على الناشط ذو النون بسنار وهو يقدم مواد تعقيم للولاية !





اعتداء غاشم على الناشط ذو النون بالاستراحة بسنار وهو يقدم مواد تعقيم للولاية !

بعد فشل العبارات منتهية الصلاحية في ارهاب الخصوم ؛

السفهاء يعودون للفتونة في ظل تساؤل عن غياب دور السلطة .

جهات تدفع البلد للانفلات فحوشوا متفلتيكم يا هؤلاء.

هل سنسمع بيانا من حمدوك او الداخلية لبسط القانون وهيبته بعد توالي الاعتداءات مقتل امام مسجد وخلوة و اعتداء كوستي و…

يجب ان تقنن لجان المقاومة بقانون رسمي وتحديد صلاحياتها للحد من البلطجة.

التحية للاخ ذو النون وهو يشكل رمزية ملهمة للمعارضة السلمية بعد دوره العظيم في الهام وتنظيم الثورة

محمد هاشم الحكيم

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