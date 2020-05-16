احزاب قحت اصبحت عارية امام التاريخ عارية من انجاز او اخلاق او وطنية وما تفعله لجان المقاومة ممكن يجر البلد لصراعات ودم





البتعمل فيو لجان المقاومة ده ممكن يجر البلد لصراعات ودم ما ح يستثناهم هم نفسهم.

اللجان دي مفروض يفهموها انو ميلادها كان ظرفي والظرف ده انتهى مفروض يتوجهوا للسلام والبناء .

الان لم يبقى لاحزاب قحت شيء اصبحت عارية امام التاريخ عارية من انجاز او اخلاق او وطنية كوم بتاع فشل بتلت وتعجن فيو.

بنرفض العنف عشان في اجهزة شرطة وقضاء ممكن تقتص للناس؛ لكن لو غابت او اصبحت انتقائية في اداء واجبها ؛ يصبح مقابلة العنف بالعنف مطلوب ، حتى تفئ الفئة البدت العنف.

شباب سنار المحترم عليكم مساعدة الشرطة في القبض على البلطجية وحماية مدينتكم من المحرشين الحاقدين . اتحدوا ضد الهمج .

Yagout Elfahal

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