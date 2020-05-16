داليا الياس: لو دى طريقتنا بكرة بتجيب ليها سلاح وتبقى أرخص حاجة عندنا أرواح بعض لاقدر الله





الحصل لى (عثمان ذو النون) فى سنار فى إعتقادى الإنسانى آخر مسمار فى نعش الشعار المأمول ( حرية_ سلام_ وعدالة)….ولا بيشبه سنار وأهلها الكرام!!.

للأسف…(بعض) أفراد لجان المقاومة فاهمين الموضوع غلط….ومعتبرين نفسهم سلطة فوق كل القوانين والإعتبارات!!!

لجان المقاومة ست الإسم إتعملت لمصلحة الناس والمحافظة على حقوقهم وتوفير الدعم والأمان للأحياءوما قصروا.

السودان ده حقنا كلنا….بغض النظر عن الإختلاف فى وجهات النظر والقناعات…. وعمرو الإعتداء بالضرب والإساءة ما كان ثورة وعى وتغيير !!!!.

لو دى طريقتنا….بكرة بتجيب ليها سلاح… وبتبقى أرخص حاجة عندنا أرواح بعض لاقدر الله.

علماً بأنى لابعرف (ذو النون) لا من حواريه … لاعندى فيهو إعتقاد…!

القضية بالنسبة لى فى التصرف…. وسلوكنا تجاه بعض كشعب كلنا مساكين!!.

داليا الياس

شارك الموضوع :





