قفل حدود السودان مع مصر.. تأثير مباشر على نقص المواد الخام !!





قفل الحدود مع مصر

أثر تأثير مباشر على نقص المواد الخام…!!

هل تعلم معظم المصانع السودانية تعتمد على استيراد المواد الخام من مصر…

ومصر أيضا تقوم باستيراد المواد الخام…..!!

السبب الأساسي وراء استيراد عدد من المصانع المواد الخام من مصر نسبة للاتي..

– قرب المسافة

– تستطيع ان تشتري اي كمية من دون شروط..

– الشركات المصرية تستورد بكميات كبيرة جدا لذلك تجد اسعار المواد الخام في مصر قريبة من سعر دول المنشأ.

– خفض تكلفة الاستيراد من مصر بالمقارنة مع الاستيراد من دول المنشأ مباشرة.. رسوم مواني وغيرها من التعقيدات بالمقارنة مع سهولة إجراءات تجارة الحدود…..!!

– قيمة ترحيل الحاوية من بورسودان الي الخرطوم.. أعلى من إيجار شاحنة من القاهرة الي الخرطوم…

Ahmed Akasha

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