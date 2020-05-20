قطيع القحاتة يصاب بحالة تشنج جماعية نتيجة للاداء الضعيف والخلل البائن فى حكومتهم





قطيع القحاتة فى الفيس عجيب وللاسف فيهم اعلاميين وصحفيين لاتستطيع ابداء نقد ضد الحكومة الفاشلة بكل المعايير

فما ان يبدا احدهم بالكتابة حتى ياتوك بعبارات محفوظة

اكرم امل الصحة

سيصرخون

اين كنتم ساكتين و30 سنه الكيزان بعملوا كدة حالة تشنج جماعية اعتقد انها عملية صدمة ناتجة عن الاداء الضعيف والخلل البائن فى حكومتهم التى اقل وصف لها حكومة نشطاء فى اركان نقاش وحلقات اسابيع ثقافية بالجامعات اذ لا يمكن ان تكون هذة لغة لطاقم حكومى فى المحليات فما بالكم هم وزراء اتحاديين

ان التاريخ سوف يدون ان هذة الفترة الانتقالية انما كانت لعبة كرة قدم بتاعت دافورى من وزراء قحت

سيفشلون ويسجلون

سحر الطاهر

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