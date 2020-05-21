من فشل في توفير الدواء لنفسه فهو في توفيره لغيره أفشل.. نسأله تعالى ان يهدي أكرم لأدب الاستقالة





وشيخ العرب ود اب سن يأتي للخرطوم لأخذ مهندس مساحة الى البطانة..في طريقة العودة يطلب المهندس التوقف لافراغ مثانته…ثم يدخل المهندس في اختبار ..ان هو اعطى السيارة ظهره ابتلت ملابسه بفعل الرياح..وان اعطاها وجهه انكشف عورته..أمر اب سن السواق بارجاع المهندس الذي فشل في هذا الاختبار البسيط..

ثم نسأل الله الشفاء العاجل لدكتور اكرم من الغضروف..ونسأله تعالى ان يهديه لأدب الاستقالة..ياخ من فشل في توفير الدواء لنفسه فهو في توفيره لغيره أفشل…

ملحوظة الغضروف مرض مزمن يعني من الحصافة ان يحافظ المريض على الدواء قبل فترة من انتهائه..من يفشل في التخطيط لنفسه قطعا يفشل لغيره.

Ali Mirghani

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