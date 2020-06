فيل يواجه نهاية مؤلمة… فيديو

تمتلك الفيلة قوة هائلة، تجعلها من أقوى الحيوانات في الغابات، وتجعل النيل منها أمرا في غاية الصعوبة.

لكن في بعض الأحيان تنهار تلك القوة عندما يضعف هذا الحيوان بسبب مشكلة في داخل جسمه، مثلما حدث مع أحد الفيلة في جنوب الهند، حيث واجه نهاية مؤلمة بعدما ظل في مياه إحدى الأنهار لساعات.

This elephant in India was fed a pineapple stuffed with a firecracker. In pain and unable to eat, she stood in a river for hours before eventually dying. pic.twitter.com/QjKIHID0b7

— SCMP News (@SCMPNews) June 4, 2020