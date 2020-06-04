فيل يواجه نهاية مؤلمة… فيديو





تمتلك الفيلة قوة هائلة، تجعلها من أقوى الحيوانات في الغابات، وتجعل النيل منها أمرا في غاية الصعوبة.

لكن في بعض الأحيان تنهار تلك القوة عندما يضعف هذا الحيوان بسبب مشكلة في داخل جسمه، مثلما حدث مع أحد الفيلة في جنوب الهند، حيث واجه نهاية مؤلمة بعدما ظل في مياه إحدى الأنهار لساعات.

This elephant in India was fed a pineapple stuffed with a firecracker. In pain and unable to eat, she stood in a river for hours before eventually dying. pic.twitter.com/QjKIHID0b7 — SCMP News (@SCMPNews) June 4, 2020



نشرت صحيفة “ساوز تشاينا مورنينغ بوست” مقطع فيديو، قالت إنه لفيل يقف داخل المياه بإحدى الأنهار في الهند، قبل أن يموت بعدما تناول إحدى الفواكه المحشوة بالألعاب النارية.

وتقول الصحيفة إن الألعاب النارية، التي كانت داخل حبات الأناناس انفجرت في فم أنثى الفيل عندما تناولتها، وتسببت في امتناعها عن الطعام ووقوفها لساعات طويلة في النهر حتى ماتت في نهاية المطاف.

سبوتنيك

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