الصين تكشف عن قطار خرافي دون قائد… فيديو

تطوّر الصين شبكة واسعة من خطوط السكك الحديدية، التي تسهل حركة الناس والبضائع بين أطرافها، لدعم جهود التنمية.

وإضافة إلى الشبكات الداخلية، أصبحت الصين تمتلك خط سكة حديدية يربطها بالقارة الأوروبية، لكن الجديد هو تطويرها لقطارات روبوتية، يمكنها الحركة من منطقة إلى أخرى دون قائد.

ذكرت ذلك صفحة “مودرن تشاينا”، على “تويتر”، مشيرة إلى أن القطار الجديد تم الكشف عنه في مدينة تشونغ تشينغ، التي تعد أكبر مركز صناعي وتجاري جنوب غربي الصين.

The 1st SkyShuttle rail transit has been unveiled in SW China’s Chongqing. Running on a 15.4-km rail line, the train is driver-less and equipped with automatic positioning and facial recognition. It’s expected to open to the public in September. pic.twitter.com/ZDS1ufALAM

— Modern China (@PDChinaBusiness) June 4, 2020