دنيا سمير غانم تكشف كواليس صورها النادرة مع الأميرة ديانا

تصدرت الفنان المصرية، دنيا سمير غانم، ترند محرك البحث “غوغل” وكذلك موقع التغريدات “تويتر”، بعد أن كشف زوجها الإعلامي، رامي رضوان، عن صور لها منذ الطفولة مع الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، والتي يعود عمرها إلى تسعينيات القرن الماضي.

وبتلك المناسبة، شاركت دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها كواليس تلك الصور النادرة، فقالت عبر حسابها على موقع “إنستغرام”: ” كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت وآمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي “دار الطفل”.

وأشارت دنيا سمير غانم إلى أن الصورة التقطت بعد أن غنت للأميرة ديانا مقطع صغير من أغنية للأطفال هي “I Picked the Reddest Apple from The Tree” أو “اخترت أكثر التفاح حُمرة في لونه من الشجرة”.

وشاركت دنيا سمير غانم صورة إضافية من المناسبة.

وتفاعل معجبو دنيا سمير غانم مع صورها مع الأمير الراحلة ديانا، وقاموا بعمل تصميمات خاصة لها حازت على إعجابها، لتشاركها عبر حسابها على “إنستغرام”.

وتوفت ديانا، أميرة ويلز، في حادث سيارة في العاصمة الفرنسية باريس عام 1997.

يشار إلى أن دنيا سمير غانم غابت عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2020، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل “بدل الحدوتة 3” في 2019.

