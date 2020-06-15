الناقل الصامت.. هل يمكن للأشخاص عديمى الأعراض نقل عدوى كورونا؟





قالت صحيفة” The Sun”إنه بالنسبة لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم، فإن أعراض فيروس كورونا تهدد الحياة، وبالنسبة لما يصل إلى 25% من الأفراد المصابين بفيروس كورونا Covid-19 ، يمكن أن يكون المرض الفتاك غير مرئي عمليًا.

تشمل العلامات التحذيرية لفيروس كورونا التاجي السعال المستمر، ودرجة الحرارة العالية، وضيق التنفس، ومع ذلك، كشف الأطباء أن بعض الأشخاص قد لا يظهرون أيًا من هذه العلامات الثلاثة لفيروس كورونا ـ Covid-19، وإذا لم تظهر عليك أي أعراض، تُعرف باسم “عديمة الأعراض”، عندئذٍ يزيد خطر إصابة الآخرين بالعدوى حيث لا يعرف الأشخاص العزلة الذاتية.

فيروس كورونا هل يعدى بدون اعراض ؟

هل يمكن للمرضى الذين لا يعانون من أعراض نشر الفيروس التاجي؟

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مرضى الفيروس التاجي غير المصحوبين بأعراض يمكن أن ينشروا فيروس كورونا التاجي.

ولكن أثارت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، رئيسة وحدة الأمراض والأمراض الحيوانية المنشأ، بمنظمة الصحة العالمية، ضجة في 8 يونيو عندما قالت إن انتقال العدوى بدون أعراض “نادر للغاية”، ومع ذلك، تراجعت منظمة الصحة العالمية، الآن، وقالت إن نسبة كبيرة من عدوى فيروس كورونا Covid-19 ، يمكن أن تنتقل عن طريق الأشخاص الذين لديهم الفيروس، ولكن ليس لديهم أعراض.

كوكتيل من الاجسام المضادة

فيروس كورونا يصيب 25% بدون اعراض

وقالت ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف في 8 يونيو: “لا يزال من النادر أن ينقل الشخص الذي لا تظهر أعراض الفيروس بالفعل إلى شخص آخر، ومع ذلك، في 9 يونيو، خلال سؤال وجواب على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت “أن معظم حالات انتقال المرض التي نعرفها هي أن الأشخاص الذين لديهم أعراض تنقل الفيروس إلى أشخاص آخرين من خلال قطرات أو الرزاز المعدي، ولكن هناك مجموعة فرعية من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، يمكنهم نقل الفيروس”.

وحذر مسؤولو الصحة في وقت مبكر من تفشي العدوى، من أنه من الممكن الانتشار عبر “أعراض خفية”.

وتشير سلسلة من الدراسات، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا، ولا يعانون من أعراض يتصرفون كـ “موزعات فائقة” غير مرئية.وحذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها”CDC “، من أن 25% من المصابين بفيروس كورونا التاجي الجديد قد لا تظهر عليهم أعراض.

ووفقا لبحث جديد أصدرته حكومة البحرين، فإن ما يقرب من نصف مرضى فيروس كورونا Covid-19 بدون أعراض يشكلون خطر انتقال المرض إلى الآخرين.

وكشفت البيانات، أن 44% من الحالات لا تزال معدية على الرغم من عدم ظهور أي أعراض

ماذا يعني أن تكون بدون أعراض؟

تقول الدكتورة كيرخوف، إن الأعراض غير المصحوبة تعني أن الشخص قد تم اختباره بشكل إيجابي، ولكن ليس لديه أعراض، ولا يستمر في تطوير الأعراض.

وتضيف: “تم الإبلاغ عن عدد من الأشخاص بدون أعراض، وقد يكون لديهم بالفعل مرض خفيف، وقد يستمرون في ظهور الأعراض، ​​وقد لا يتم تسجيلهم بأنهم مرضى، ويمكن أن يشعروا بتوعك قليلاً، أو الشعور بالإرهاق. ​​

إلى متى يمكن أن تصيب ناقلات فيروس كورونا التاجية بدون أعراض الآخرين؟

المعدل الدقيق لانتقال العدوى بدون أعراض غير معروف، ولكن الاستدلالات مرتفعة جدًا، يعتقد مركز السيطرة على الأمراض أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا Covid-19 هم الأكثر إصابة في ذروة أعراضهم.

وهذا يعني الأيام التي يشعر فيها الناس بأسوأ حالاتهم، والتي قد تشمل السعال أو الحمى عندما يكونون أكثر عرضة لنشر الفيروس، لكن هذا لا يعني أنها الحالة الوحيدة التي تكون فيها معدية، يمكن للناس “التخلص” من الفيروس أو في فترة الحضانة قبل ظهور الأعراض

اليوم السابع

شارك الموضوع :





