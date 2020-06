استعانت الملكة إليزابيث بأغنيتها… وفاة أسطورة الغناء البريطانية فيرا لين عن 103 عاما

توفيت “أسطورة” الغناء البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، فيرا لين، الخميس، عن عمر ناهز 103 عاما.

وغرد الحساب الرسمي لفيرا لين على موقع “تويتر” للإعلان عن وفاتها: “نشعر بحزن عميق لوفاة السيدة فيرا لين عن 103 عاما، نشكر السيدة فيرا على مساهمتها التي لا تقدر بثمن في العالم وعلى الفرح والدفء الذي نشرته للكثيرين من خلال موسيقاها وقضاياها الخيرية، استمروا في الابتسام واستمروا في الغناء”.

وعرفت أغنية الراحلة فيرا لين “We’ll Meet Again” نجاحا جديدا خلال العزل الصحي في بريطانيا الذي فرضته جائحة “كورونا” المستجد، إذ استعانت الملكة إليزابيث الثانية بعنوان الأغنية، الموجهة لرفع معنويات الجنود، خلال كلمة ألقتها في الخامس من نيسان/ أبريل لبث الأمل في نفوس البريطانيين المحجورين.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في تغريدة على “تويتر”، بـ”سحر فيرا لين وصوتها الأخاذ اللذين متعا بلادنا ورفعا معنوياتها في بعض من أحلك أيامها. وسيستمر صوتها في استمالة قلوب الأجيال المقبلة”.

وولدت فيرا لين ولدت في العاصمة البريطانية لندن في 20 مارس/ آذار 1917، واشتهرت بأغاني مثل “The White Cliffs of Dover” و”There’ll Always Be an England” و”If Only I Had Wings” لرفع معنويات البريطانيين خلال غارات سلاح الجو الألماني ضد بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.



