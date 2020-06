لحظة إلقاء القبض على عربي نفذ عمليات طعن في بريطانيا… فيديو

نشرت وسائل الإعلام البريطانية مشاهد فيديو تظهر لحظة إلقاء القبض على عربي نفذ عمليات طعن، أمس السبت، وتسبب بوفاة عدد من المواطنين.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب ليبي (25 عاما)، لم تحدد هويته، نفذ عمليات طعن في مقاطعة ريدنغ البريطانية راح ضحيتها ثلاثة مواطنين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، طعن الشاب ثلاثة أشخاص حتى الموت وأصيب ثلاثة أخرين بجروح خطيرة في مناطق مختلفة من أجسادهم.

Moment police arrest ‘Libyan’ knifeman who stabbed three people to death ‘at random’ https://t.co/zTtXpDTul6 pic.twitter.com/HyOrNg2NUL

