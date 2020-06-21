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لحظة إلقاء القبض على عربي نفذ عمليات طعن في بريطانيا… فيديو

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جريمة - قتل - اصابة

نشرت وسائل الإعلام البريطانية مشاهد فيديو تظهر لحظة إلقاء القبض على عربي نفذ عمليات طعن، أمس السبت، وتسبب بوفاة عدد من المواطنين.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب ليبي (25 عاما)، لم تحدد هويته، نفذ عمليات طعن في مقاطعة ريدنغ البريطانية راح ضحيتها ثلاثة مواطنين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، طعن الشاب ثلاثة أشخاص حتى الموت وأصيب ثلاثة أخرين بجروح خطيرة في مناطق مختلفة من أجسادهم.

ونفذ الشاب هجومة على بعض المواطنين الذين كانوا يستمتعون بقضاء عطلتهم في حديقة فروبري، مساء أمس السبت، في بلدة بيكاشير.

وتظهر اللقطات التي كشفت عنها الشرطة البريطانية اليوم، رجلا محتجزا من قبل ضباط مكافحة الإرهاب في شارع، لتبدأ بعدها التحقيقات حول ملاباسات العملية.

وقال شهود عيان؛ إن المهاجم استهدف مجموعة من الرجال في منتصف العمر يجلسون ويشربون الجعة، حيث قام بطعنهم في العنق وتحت الذراعين.

سبوتنيك

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